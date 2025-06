Xylella a Bisceglie, Angarano: “Massima coesione e unità di intenti”

Non si fa attendere la reazione del sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, sulla xylella rilevata nel territorio cittadino. “Stamattina – si legge in una nota ufficiale – sono stato in Regione per affrontare la vicenda della Xylella dopo il rilevamento di 4 piante infette nel nostro agro, nell’area della stazione di servizio Dolmen. Ho incontrato l’Assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e il Dirigente della Sezione Osservatorio Sanitario, Salvatore Infantino. A seguire abbiamo immediatamente convocato una riunione in Sala Consiliare, che si è svolta nel pomeriggio, alla quale hanno partecipato le Associazioni di categoria e Autostrade per l’Italia. In un clima costruttivo, con il Dott. Infantino, è stato designato l’iter già in fase di attuazione: l’istituzione di un’area delimitata di cinquanta metri attorno alle 4 piante infette da Xylella Fastidiosa, sottospecie pauca, nella quale adottare in tempi celeri le misure di eradicazione previste dalla legge; l’istituzione di un’area cuscinetto di 2,5 km attorno alla zona infetta che sarà oggetto di campionamenti per il monitoraggio costante della situazione. Ringrazio l’Assessore Regionale Donato Pentassuglia e il Dirigente della Sezione Osservatorio Sanitario regionale, Salvatore Infantino, per la tempestività con la quale si sono mobilitati e per tutto il supporto che stanno mettendo a disposizione. Ringrazio altresì tutti gli esponenti delle associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e Cia Levante, insieme alle Guardie Campestri, che sono intervenuti all’incontro e che con grande maturità e senso di comunità si sono subito resi disponibili a fare fronte comune contro questo nemico che minaccia le nostre campagne, fornendo tutta la collaborazione possibile nell’effettuazione dei campionamenti necessari da parte di Arif e l’assistenza agli agricoltori”.

Poi aggiunge: “Non è il momento dell’allarmismo ma della estrema lucidità: bisogna attenersi scrupolosamente alle misure previste per il bene di tutti. L’agricoltura è la voce fondante della nostra economia, è il mezzo di sostentamento di migliaia di famiglie, è la nostra storia, la nostra tradizione. Tutto questo va assolutamente preservato perché ne va della nostra economia e della nostra tenuta sociale. Non possiamo assolutamente trascurare nessun dettaglio. Noi, come Amministrazione, siamo in prima linea, pronti a sostenere il comparto agricolo e ad essere parte attiva nella continua e costante interlocuzione che abbiamo già attivato oggi e, con lo stesso spirito di coesione da parte di tutti i soggetti in causa, dobbiamo portare avanti insieme con costanza, rigore e attenzione nei giorni a venire. Nella riunione abbiamo convenuto di tenere a Bisceglie il prossimo incontro del Comitato Pro Agricoltura che riunisce i Comuni del Nord Barese e le Organizzazioni agricole. Naturalmente affronteremo la questione anche in Consiglio comunale. La nostra solidarietà e vicinanza va a chi, essendo ricompreso nella zona delimitata di 50 metri intorno alle piante infette dovrà procedere alle eradicazioni ma si tratta di un’azione assolutamente necessaria per evitare ulteriori rischi. L’esito dei campionamenti che saranno effettuati nella zona cuscinetto ci dirà in che direzione andare. Una cosa è certa, siamo e saremo al fianco degli agricoltori”.

