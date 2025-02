Xylella, 30 milioni per il rilancio dell’olivicoltura pugliese

Un decreto del Ministero dell’Agricoltura stanzia 30 milioni di euro per il reimpianto e la riconversione delle colture nelle aree pugliesi devastate dalla Xylella. Un sostegno atteso da anni dagli olivicoltori, che affrontano una delle peggiori crisi fitosanitarie della storia agricola italiana.

La misura, approvata grazie a un emendamento presentato dalla senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia), garantirà ai produttori il 100% dei costi ammissibili fino a un massimo di 15mila euro per ettaro. “Un passo avanti fondamentale per la ricostruzione del nostro patrimonio olivicolo e per la tutela di una tradizione che ci rende famosi nel mondo”, ha dichiarato Nocco, ringraziando il ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Patrizio La Pietra per il loro impegno.

L’erogazione dei fondi sarà gestita dalla Regione Puglia, con l’obiettivo di assicurare un utilizzo rapido ed efficace delle risorse. “Sostenere chi lavora la terra è una nostra priorità – ha aggiunto la senatrice – e continueremo a vigilare affinché l’intervento aiuti concretamente il settore, rafforzando il sistema agricolo nazionale con innovazione e resilienza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author