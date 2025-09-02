XIV Memorial Pentassuglia, Brindisi-Avellino: biglietti in vendita

È aperta la vendita dei biglietti per la XIV edizione del Memorial Elio Pentassuglia, appuntamento fisso della preseason biancoazzurra. L’evento si terrà sabato 13 settembre alle 20:30 al PalaPentassuglia, dove la Valtur Brindisi affronterà l’Avellino Basket in una sfida dal sapore di derby del Sud.

I ticket sono disponibili presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 a Brindisi, aperto tutti i giorni (esclusi domenica e lunedì mattina) dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15. Il costo del biglietto è di 10 euro, con posto unico non numerato. I possessori del tagliando potranno accedere indistintamente a parterre e tribuna, salvo eventuali limitazioni organizzative.

Il Memorial, intitolato allo storico tecnico brindisino Elio “Big Elio” Pentassuglia, rappresenta il momento clou della preparazione precampionato per i tifosi, che potranno vedere dal vivo il nuovo roster della Valtur Brindisi in vista della stagione 2025/26. La sfida contro Avellino rievoca i match intensi della scorsa Serie A2, chiusi con due vittorie campane in regular season e un successo esterno dei biancoazzurri nei play-in.

L’evento sarà preceduto da un altro appuntamento del Weekend Biancoazzurro: venerdì 12 settembre, alle ore 20, la Valtur Brindisi si presenterà ufficialmente alla città in piazzale Lenio Flacco.

Albo d’oro del Memorial Pentassuglia

• I edizione anno 2011 – BRINDISI-Montegranaro: 73-70

• II edizione anno 2012 – BRINDISI-Caserta: 97-53

• III edizione anno 2013 – Sassari-Milano: 89-71; Brindisi-Caserta: 71-62; Milano-Caserta: 83-76; BRINDISI-Sassari: 78-70

• IV edizione anno 2014 – Sassari-Caserta: 81-59; Brindisi-Bnei Herzliya: 88-62; Caserta-Bnei Herzliya: 92-60; BRINDISI-Sassari: 72-60

• V edizione anno 2015 – BRINDISI-Pesaro: 80-64

• VI edizione anno 2016 – Brindisi-CASERTA: 86-90

• VII edizione anno 2017 – Siena-Avellino: 80-74; Brindisi-Reggio Calabria: 65-59: Avellino-Reggio C: 73-65; BRINDISI-Siena: 76-50

• VIII edizione anno 2018 – Brindisi-Rieti: 75-67; Buducnost-Sakarya: 81-69; Rieti-Sakarya: 71-84; BRINDISI-Buducnost: 87-79

• IX edizione anno 2019 – Brindisi-Anwil: 93-100; Peristeri-Anwil: 80-69; Brindisi-PERISTERI: 77-76

• X edizione anno 2021 – Brindisi-Pesaro 80-68; Tartu-Pesaro 75-71; BRINDISI-Tartu: 81-49

• XI edizione anno 2022 – Brindisi-Mornar Bar 96-83; Napoli-Mornar Bar: 83-89; BRINDISI-Napoli: 88-89

• XII edizione anno 2023 – Brindisi-Napoli 94-89; Napoli-Szombathely: 90-92; BRINDISI-Szombathely: 84-80.

• XIII edizione 2024 – BRINDISI-Rieti 81-62.

• XI V edizione 2025 – ?

