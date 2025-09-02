XIV Memorial Pentassuglia, Brindisi-Avellino: biglietti in vendita

È aperta la vendita dei biglietti per la XIV edizione del Memorial Elio Pentassuglia, appuntamento fisso della preseason biancoazzurra. L’evento si terrà sabato 13 settembre alle 20:30 al PalaPentassuglia, dove la Valtur Brindisi affronterà l’Avellino Basket in una sfida dal sapore di derby del Sud.
I ticket sono disponibili presso il New Basket Store di Corso Garibaldi 29 a Brindisi, aperto tutti i giorni (esclusi domenica e lunedì mattina) dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15. Il costo del biglietto è di 10 euro, con posto unico non numerato. I possessori del tagliando potranno accedere indistintamente a parterre e tribuna, salvo eventuali limitazioni organizzative.
Il Memorial, intitolato allo storico tecnico brindisino Elio “Big Elio” Pentassuglia, rappresenta il momento clou della preparazione precampionato per i tifosi, che potranno vedere dal vivo il nuovo roster della Valtur Brindisi in vista della stagione 2025/26. La sfida contro Avellino rievoca i match intensi della scorsa Serie A2, chiusi con due vittorie campane in regular season e un successo esterno dei biancoazzurri nei play-in.
L’evento sarà preceduto da un altro appuntamento del Weekend Biancoazzurro: venerdì 12 settembre, alle ore 20, la Valtur Brindisi si presenterà ufficialmente alla città in piazzale Lenio Flacco.
