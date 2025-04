VI edizione a Bari del Primo Maggio con arte, sport e musica al Parco 2 Giugno

Il Parco 2 Giugno di Bari si prepara ad accogliere la sesta edizione del “Primo Maggio Barese” il 1° maggio 2025, un evento patrocinato dal Comune e organizzato da Soul Club. La manifestazione offrirà una giornata ricca di appuntamenti dedicati a musica, sport, arte e impegno sociale.

Quattro aree musicali animeranno il parco, culminando con l’attesissimo concerto serale dei Sud Sound System sul main stage. Spazio anche per band emergenti come gli Au Revoir Sofia e artisti locali come Guido Cagiva e Kyoto, oltre alla presenza internazionale di Chami dal Berghain di Berlino.

La giornata si aprirà all’insegna dello sport con attività di basket per bambini e adulti a cura di Pink Basket Bari, seguita da una lezione gratuita di yoga. I più piccoli potranno divertirsi in un’area bimbi con spettacoli di magia, marionette e bolle di sapone.

Un’area specifica sarà dedicata al sociale e alla cittadinanza attiva, con iniziative di sensibilizzazione sulla salute, prevenzione e diritti civili, coinvolgendo diverse associazioni del territorio.

Il programma sarà arricchito da un market con espositori di vintage e handmade e dalla mostra d’arte “Chiamami Flora”. Dal 1° al 4 maggio, il parco ospiterà anche un’area street food con proposte gastronomiche da tutta Italia e dj set serali.

Le celebrazioni del Primo Maggio si estenderanno con l’evento “Bari Pedala” il 3 maggio, dedicato alla mobilità sostenibile, e con la “Wings for Life World Run” il 4 maggio, una corsa globale a scopo benefico.

L’evento è gratuito e realizzato con il sostegno di diversi partner. Ulteriori dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito https://primomaggiobarese.com/.

