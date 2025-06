WTA Bari, tre ritiri per infortunio segnano la quarta giornata

Open delle Puglie: Tomova ai quarti, Paganetti brilla in doppio

La quarta giornata del WTA125 di Bari, Open delle Puglie, è stata caratterizzata da ben tre ritiri per infortunio che hanno fortemente condizionato il programma. L’unico match di singolare completato sul campo ha visto la vittoria della bulgara Viktoriya Tomova, seconda testa di serie, che ha superato la francese Elsa Jacquemot in rimonta: 2/6, 6/3, 6/4. Tomova conquista così l’accesso ai quarti di finale.

Non è invece mai scesa in campo la polacca Maja Chwalinska, che ha lasciato via libera alla rumena Ana Bogdan. Forfait anche per l’australiana Astra Sharma, costretta a ritirarsi dopo soli tre giochi (1/2) contro la tennista del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann. A questi ritiri si è aggiunto quello della giapponese Ena Shibahara, che ha alzato bandiera bianca nel secondo set dopo aver perso il primo per 6/0 contro la spagnola Nuria Parrizas Diaz, testa di serie numero 7.

Buone notizie per l’Italia nel doppio, dove brilla la giovane barese Vittoria Paganetti che, in coppia con Federica Urgesi, ha superato il duo statunitense formato da Varvara Lepchenko e Ekaterina Yashina con il punteggio di 6/3, 6/4. Le due italiane accedono così alla semifinale, regalando un risultato prestigioso alla tennista pugliese.

Venerdì 6 giugno spazio ai quarti di finale, con particolare attenzione al confronto tra l’ungherese Anna Bondar e la svizzera Jil Teichmann, oltre alla sfida che vedrà protagonista la rumena Anca Todoni, vincitrice della scorsa edizione, contro la bielorussa Iryna Shymanovich.

Presente al torneo anche Sergio Palmieri, per anni direttore degli Internazionali d’Italia e ora consulente per gli eventi tennistici internazionali. «Ho seguito il progetto WTA125 sin dagli esordi e volevo verificare di persona i progressi fatti. L’organizzazione qui a Bari è di altissimo livello, frutto di una lunga esperienza», ha dichiarato Palmieri, sottolineando l’importanza di un circuito che possa favorire la crescita del tennis femminile, sulla scia di quanto avvenuto con il circuito Challenger per il settore maschile.

L’ingresso al Circolo Tennis di Bari resta gratuito anche per oggi, mentre per semifinali e finali previste domani e domenica sarà necessario acquistare il biglietto, disponibile sia in loco che online. «In Italia abbiamo avuto un esempio straordinario come Jasmine Paolini, che dopo anni di lavoro è esplosa a livello internazionale. Eventi come il WTA125 di Bari sono fondamentali per permettere ad altre ragazze di emergere», ha concluso Palmieri.

