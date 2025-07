West Nile, primo caso nel Leccese: è un 46enne asintomatico

È stato accertato il primo caso di infezione da virus West Nile in provincia di Lecce. A risultare positivo è stato un donatore abituale di sangue, di 46 anni, che nella mattinata di giovedì 31 luglio si era recato al centro trasfusioni dell’ospedale Vito Fazzi per la consueta donazione.

Durante il test obbligatorio di screening, previsto prima di ogni prelievo, il paziente è risultato positivo al virus della Febbre del Nilo Occidentale. A renderlo noto è stata la ASL di Lecce, che ha immediatamente bloccato la procedura di donazione.

Secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria, l’uomo è completamente asintomatico, non presenta alcun segno clinico e ha fatto ritorno a casa. In via precauzionale, i familiari verranno sottoposti a monitoraggio sanitario per escludere ulteriori contagi.

La Febbre del Nilo Occidentale è una malattia virale trasmessa dalle zanzare, nella maggior parte dei casi asintomatica, ma potenzialmente pericolosa in soggetti fragili. Le autorità sanitarie locali hanno avviato le procedure di sorveglianza epidemiologica previste dai protocolli ministeriali.

