West Nile, primo caso in Puglia: Piemontese, “Nessun allarmismo”

L’assessore alla sanità della Regione Puglia: “Il sistema ha funzionato, virus individuato subito”

È stato rilevato a Galatone, in provincia di Lecce, il primo caso confermato di West Nile Virus in Puglia per l’anno 2025. Si tratta di un uomo, residente nel comune salentino, risultato positivo durante i controlli di routine effettuati sui donatori di sangue, nell’ambito delle attività previste dal piano nazionale di prevenzione delle arbovirosi.

L’infezione è stata individuata grazie al sistema di sorveglianza rafforzata, attivo su tutto il territorio regionale, e volto a intercettare precocemente la circolazione del virus. Lo ha confermato Raffaele Piemontese, assessore alla sanità della Regione Puglia, sottolineando l’efficacia della macchina di controllo: “Il sistema ha funzionato. Il caso è stato identificato subito, grazie alla sinergia tra centri trasfusionali, dipartimenti di prevenzione e laboratori regionali”.

L’uomo, al momento, non presenta sintomi ed è in buone condizioni di salute. Secondo Piemontese, non è il primo episodio nella storia recente della regione, ma “la sorveglianza attiva consente di agire con tempestività ed evitare rischi per la salute pubblica”.

La Regione ha immediatamente attivato un monitoraggio entomologico sulle zanzare potenziali vettori del virus, oltre a una sorveglianza passiva sugli uccelli selvatici rinvenuti o catturati, potenziali serbatoi di infezione. “Le strutture sanitarie, i servizi veterinari e le amministrazioni comunali sono impegnati in un presidio costante del territorio”, ha aggiunto Piemontese.

Particolare attenzione viene data alla mappatura delle aree critiche da sottoporre a disinfestazioni mirate, già in corso in diverse zone del leccese, in collaborazione con i Comuni. “La prevenzione integrata funziona solo se coinvolge tutti i soggetti istituzionali e la cittadinanza”, ha ribadito l’assessore.

Le indicazioni preventive restano invariate: evitare i ristagni d’acqua, utilizzare repellenti e indumenti protettivi, installare zanzariere, e rivolgersi tempestivamente al medico in caso di febbre persistente. La situazione è costantemente monitorata sulla base dei dati forniti dai laboratori regionali, dall’Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata e dalle indagini epidemiologiche in corso.

