West Nile, Policlinico Bari: “Donazioni di sangue sono sicure”

In Puglia, screening rafforzati per donare in tutta sicurezza. “Nessun rischio per donatori e riceventi”

“Le donazioni non sono soggette a limitazioni. Il sistema nazionale di sorveglianza attivo nei mesi estivi garantisce la piena sicurezza per donatori e riceventi”.

È questo il messaggio lanciato dal Policlinico di Bari, che interviene per chiarire ogni dubbio emerso in merito alla raccolta sangue nel periodo estivo, quando aumenta l’attenzione su virus trasmessi da vettori, come il West Nile virus.

«Non c’è alcun blocco, ma solo un’attenta attività di vigilanza epidemiologica, come accade ogni estate», precisa Angelo Ostuni, direttore del Centro regionale sangue della Puglia. Il sistema è strutturato per garantire piena tutela sia per chi dona sia per chi riceve”.

La sorveglianza prevede, in tutte le strutture trasfusionali, l’esecuzione di un test di screening specifico su ogni donatore che abbia pernottato, anche solo per una notte, in province considerate a rischio dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale sangue.

“Si tratta di una misura precauzionale ormai consolidata che non impedisce la donazione, ma aggiunge un ulteriore livello di sicurezza”, evidenzia ancora il Policlinico.

L’invito a donare, quindi, resta più valido che mai: le scorte di sangue sono indispensabili, soprattutto nei mesi estivi, per assicurare assistenza continua a migliaia di pazienti in cura o in emergenza.

