West Nile, Palamara: “Nessun allarme ma prevenire è fondamentale”

“Il virus non si trasmette tra persone, solo attraverso la puntura di zanzare. In caso di febbre alta, contattare il medico”

“Al momento non siamo in una situazione di allarme per il virus West Nile”. A parlare è Anna Teresa Palamara, direttrice del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, che invita la cittadinanza a mantenere la calma ma ad adottare comportamenti responsabili per prevenire la diffusione del virus.

“L’infezione non si trasmette da persona a persona, ma esclusivamente attraverso le punture di zanzara. È quindi fondamentale – spiega – mettere in atto tutte le misure di prevenzione: eliminare i ristagni d’acqua, usare repellenti, proteggersi con indumenti adeguati e zanzariere”.

Un altro punto centrale riguarda l’attenzione ai sintomi: “In presenza di febbre superiore ai 38 gradi, è importante rivolgersi al proprio medico per effettuare una diagnosi corretta”, ricorda Palamara.

Sul piano sanitario, l’esperta rassicura che il sistema è attivamente impegnato nel contenere il fenomeno: “La situazione viene monitorata costantemente in collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni e gli Istituti Zooprofilattici”.

A tutela della salute pubblica, prosegue Palamara, sono già operative tutte le misure previste, comprese quelle di salvaguardia legate a trapianti e trasfusioni. L’approccio è quello di una sorveglianza attiva, mirata a prevenire l’ulteriore diffusione del virus sul territorio.

