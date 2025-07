West Nile, casi più che raddoppiati in una settimana: salgono a 89

Lazio e Campania le regioni più colpite: sono 8 decessi ufficiali, allerta e misure di prevenzione

Nell’arco di una sola settimana, i casi confermati di infezione da virus West Nile notificati all’Istituto Superiore di Sanità sono passati da 32 a 89. Un incremento significativo, sebbene gli esperti chiariscano che, allo stato attuale, la situazione non presenta elementi di allarme generalizzato. Il bollettino più recente registra ufficialmente otto decessi, a cui si aggiunge un non ancora notificato decesso avvenuto in provincia di Caserta.

L’Iss invita la popolazione a mettere in atto tutte le misure utili per prevenire le punture di zanzara, principali vettori del virus, e a contattare il proprio medico in presenza di febbre superiore a 38 gradi.

Secondo il bollettino aggiornato al 30 luglio, 40 dei casi si sono manifestati in forma neuro-invasiva: tra questi, 2 in Piemonte, 1 in Lombardia, 3 in Veneto, 1 in Emilia-Romagna, 23 nel Lazio e 10 in Campania. Sono inoltre stati rilevati 2 casi asintomatici in donatori di sangue (1 in Veneto e 1 in Campania), 46 casi di febbre (1 in Lombardia, 5 in Veneto, 35 nel Lazio, 4 in Campania e 1 in Sardegna) e 1 ulteriore caso asintomatico in Campania. Nel complesso, il virus è stato rilevato in 31 province di 10 regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna.

Tra le segnalazioni più recenti, un uomo di 54 anni di Monselice è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova. In provincia di Lecce, è stato accertato il primo caso: un donatore abituale di sangue di 46 anni è risultato positivo ai test obbligatori, sebbene asintomatico. La donazione è stata sospesa e l’uomo è tornato a casa in buone condizioni. Nel Lazio, tre nuovi casi sono stati confermati in 24 ore: uno con febbre e due con sintomatologia neurologica, localizzati a Cisterna di Latina e Sabaudia. Segnalato anche il primo caso animale in provincia di Foggia, su un cavallo.

