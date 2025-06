Weekend rovente: Taranto sarà la città più calda d’Italia

Quello alle porte sarà il weekend più caldo dell’anno e non si prevedono miglioramenti a breve. Allerta massima in 21 città

Sarà Taranto la città più calda del fine settimana, con temperature che toccheranno i 40 gradi. Un’ondata di calore alimentata dall’anticiclone africano investirà l’intera Penisola, facendo salire il livello di allerta in molte aree urbane. In Puglia, oltre a Taranto, sono attese punte di 38 gradi a Foggia e valori molto elevati in tutta la regione, mentre su scala nazionale l’allerta caldo si estende a 21 città monitorate.

Le temperature previste rappresentano il picco più alto registrato finora nel 2025. Accanto a Taranto, le città più colpite dal caldo saranno Agrigento, Firenze, Oristano, Pistoia, Prato, Siracusa e Terni, con massime fino a 39 gradi. Una media di 38 gradi è invece attesa a Foggia, Frosinone, Grosseto, Matera, Ragusa e Roma. Nel resto d’Italia i valori si manterranno tra i 34 e i 36 gradi, ma con livelli di umidità molto elevati che aumenteranno il disagio percepito.

Quello alle porte sarà il weekend più caldo dell’anno. E non si prevedono miglioramenti a breve. Non si intravede un cambiamento meteorologico significativo. Al massimo, per la prossima settimana, si prevede una maggiore instabilità al Nord, con temporali in montagna e leggere rinfrescate anche in pianura. Più chiaro un possibile allontanamento dell’anticiclone tra il 4 e il 5 luglio.

Il Ministero della Salute ha attivato il bollettino delle ondate di calore: per sabato è stato emesso il bollino rosso (livello 3 di allerta) in 17 città (tra cui Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino). Domenica il numero salirà a 21 città, con l’aggiunta di Catania, Civitavecchia, Rieti e Viterbo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author