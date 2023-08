Weekend ricco di calcio in diretta su Antenna Sud

Ricco weekend di calcio in diretta su Antenna Sud. Si parte alle 20.00 di sabato 19 agosto: in streaming su antennasud.com (Antenna Sud Sport) trasmetteremo il congiunto tra Martina e Virtus Francavilla.

Due le amichevoli in programma per domenica 20: alle 17.00, sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su antennasud.com, avvincente sfida tra Fasano e Taranto.

Alle 17.30, sul canale 92 del DTT, vedremo all’opera il neo promosso Brindisi di Ciro Danucci e il Manduria di Salvadore.

