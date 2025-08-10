10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Weekend da bollino nero sulle strade pugliesi

Antonella Fazio 10 Agosto 2025
centered image

BARI – Partenze per le vacanze d’agosto e spostamenti verso il mare e le località turistiche: un fine settimana da ‘bollino nero’ anche sulle strade pugliesi. In particolare, si prevede su tutta la rete nazionale circolazione particolarmente intensa con possibili criticità, ma tutto il weekend sarà interessato da un traffico in costante aumento legato al picco dell’esodo estivo. In queste ore l’allerta resta alta ma il bollino si declassa in rosso, in attesa del prossino fine settimana in cui si verificheranno già i primi rientri post Ferragosto.

