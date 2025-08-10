Weekend da bollino nero sulle strade pugliesi

BARI – Partenze per le vacanze d’agosto e spostamenti verso il mare e le località turistiche: un fine settimana da ‘bollino nero’ anche sulle strade pugliesi. In particolare, si prevede su tutta la rete nazionale circolazione particolarmente intensa con possibili criticità, ma tutto il weekend sarà interessato da un traffico in costante aumento legato al picco dell’esodo estivo. In queste ore l’allerta resta alta ma il bollino si declassa in rosso, in attesa del prossino fine settimana in cui si verificheranno già i primi rientri post Ferragosto.
potrebbe interessarti anche
Cerignola, rubano SUV sotto gli occhi di tutti: è polemica (video)
Brindisi, in fiamme l’auto dell’amministratrice di BMS
Emiliano in visita ai Vigili del Fuoco: “Legame forte con la Puglia”
Femminicidio a Foggia, lutto cittadino nel giorno dei funerali
Femminicidio Foggia, il presunto autore trovato a Roma
Femminicidio Foggia: donna di 46 anni uccisa a coltellate