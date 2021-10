Weekend calcistico sul gruppo Editoriale Distante: il programma di dirette e differite

DIRETTE GRUPPO EDITORIALE DISTANTE (3 ott.)

Solita domenica ricca di appuntamenti calcistici sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante: tre, in particolare, le dirette in programma, senza dimenticare i contenitori live e di approfondimento fissati nelle diverse fasce orarie.

Il derby del San Nicola tra Bari e Monopoli, rispettivamente capolista e vicecapolista del girone C di Serie C, sarà visibile in chiaro su Antenna Sud 13. Antenna Sud 85 e Antenna Sud 90, invece, ospiteranno le messe in onda, rispettivamente, di Toma Maglie-Otranto (Eccellenza/B) e UC Bisceglie-DB Trinitapoli (Eccellenza/A).

Alle ore 14.30 circa, su Antenna Sud 13, spazio prima a Tribuna Centrale: focus, in particolare, su Serie D ed Eccellenza con collegamenti live da tutti i campi. Alle ore 21, su Antenna Sud 85, infine, Tuttocalciopuglia, la trasmissione ideata per rivivere tutte le emozioni della domenica con highlights e interviste.

DIRETTE E DIFFERITE TV