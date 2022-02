Weekend calcistico ricco di appuntamenti sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante.

Riflettori tutti puntati sul Massimino di Catania, scenario della sfida della Virtus Francavilla: la gara in terra siciliana verrà trasmessa, in diretta e in chiaro, su Antenna Sud 13 con annessi pre e post-partita. Nel mentre, su Antenna Sud 85, collegamenti studio/stadio con lo Iacovone di Taranto per seguire l’impegno dei rossoblù contro il Catanzaro.

Dalle ore 17.30, su Antenna Sud 13, invece, spazio ai collegamenti, anche in questo caso con la formula studio/stadio, sugli altri campi di C per seguire gli impegni di Bari, Andria e il derby Monopoli-Foggia.

Riflettori della domenica, invece, puntati sui campionati di D ed Eccellenza con Tribuna Centrale Live: dalle ore 14.15 circa, su Antenna Sud 13, contenitore in diretta di tutte le partite delle squadre pugliesi. Due le dirette di altrettanti derby tutti tarantini: su Antenna Sud 90 spazio a Sava-Manduria (ore 15), su Antenna Sud 85 a Ginosa-Castellaneta (ore 15.30).

In serata, alle ore 21.30, su Antenna Sud 85 spazio a Tuttocalciopuglia, contenitore consueto per rivivere tutti i gol della domenica calcistica.