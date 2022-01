Una domenica ricca di appuntamenti sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante.

Riflettori tutti puntati sul Veneziani di Monopoli, scenario della sfida tra Monopoli e Virtus Francavilla: un derby dalle mille emozioni da vivere, in chiaro, su Antenna Sud 13. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30, ma come di consueto saranno tanti gli approfondimenti prima e dopo il match. In contemporanea, su Antenna Sud 85, Tribuna Centrale live per seguire, con la formula studio/stadio, le gare delle altre pugliesi in campo.

Alle ore 14.30, invece, su Antenna Sud 13 ci sarà Tribuna Centrale (prima parte): focus, nel dettaglio, su Serie C con la trasferta del Bari a Pagani, ma anche su Serie D ed Eccellenza, con la Premier League pugliese che, finalmente, riparte. Sulla sezione streaming di Antenna Sud 299, in particolare, ci sarà la diretta di Manduria-Gallipoli (fischio d’inizio ore 15).

In serata, alle ore 21.30, su Antenna Sud 85 spazio a Tuttocalciopuglia, contenitore consueto per rivivere tutti i gol della domenica calcistica.

DIRETTA TV

Sezione Streaming di Antenna Sud 299, ore 15: Manduria-Gallipoli (Eccellenza/B)

Antenna Sud 13, ore 17.30: Monopoli – Virtus Francavilla (Serie C/C).

DIFFERITE TV