Un fine settimana ricco di appuntamenti sulle emittenti del gruppo Editoriale Distante.

Si parte già in serata con una programmazione ricchissima: ben due le dirette di Serie C. Riflettori puntati, alle ore 17.30, sul derby d’altissima classifica del Veneziani tra Monopoli e Bari, preceduto e seguito da ampi approfondimenti, commenti e interviste. Nel mentre, su Antenna Sud 85, Tribuna Centrale Live per seguire, con la formula studio/stadio, gli impegni di Foggia e Fidelis Andria.

In serata, alle ore 21, invece, spazio alla sfida dello Iacovone tra Taranto e Virtus Francavilla: i rossoblù ricevono la seconda forza del campionato. Anche in questo caso ricchissimi pre e post gara. Entrambe le gare saranno trasmesse su Antenna Sud 13.

Domenica, invece, spazio alla Serie D e all’Eccellenza nel corso di Tribuna Centrale Live che andrà in onda su Antenna Sud 13 a partire dalle 14.15 circa: collegamenti telefonici e studio/stadio su tutti i campi per tenervi aggiornati su ciò che accade nelle categorie dilettantistiche. Su Antenna Sud 85, invece, diretta della sfida del Corato contro l’Unione Calcio Bisceglie, mentre su Antenna Sud 174 ci sarà la messa in onda di Manduria-Martina: entrambe le gare inizieranno alle ore 15.

In serata, alle ore 21.30, su Antenna Sud 85 spazio a Tuttocalciopuglia, contenitore consueto per rivivere tutti i gol della domenica calcistica.

