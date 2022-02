È il giorno del derby d’Apulia: Foggia e Bari, alle ore 18.30, di fronte allo stadio Zaccheria per una sfida da brividi che in palio mette punti pesantissimi. La gara in terra dauna verrà trasmessa in chiaro su Antenna Sud 13 con approfondimenti e interviste prima del fischio d’inizio, durante l’intervallo e alla conclusione. Nel mentre, su Antenna Sud 85, dalle 17.15 circa, Tribuna Centrale Live per seguire, con la formula studio/stadio, Virtus Francavilla-Palermo e l’altro derby di giornata, quello del Degli Ulivi tra Andria e Taranto con relativi post-gara.

Domani, invece, riflettori puntati sulla Serie D e sull’Eccellenza. Tribuna Centrale, in diretta su Antenna Sud 13, sarà il contenitore live delle varie sfide in programma, mentre sulle altre emittenti sarà possibile prendere visione di tre gare della massima divisione regionale pugliese: su Antenna Sud 85 spazio al derby Gallipoli-Ugento, Antenna Sud 90 ospiterà il big-match Corato-Città di Mola, mentre su Antenna Sud 174 sarà trasmessa la sfida tra Manduria e Otranto.

In serata, su Antenna Sud 85, a partire dalle ore 21.30, infine, Tuttocalciopuglia per rivivere le emozioni della domenica con highlights e approfondimenti.