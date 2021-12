Ultimo weekend prima di Natale e i regali li confeziona il gruppo Editoriale Distante con una programmazione calcistica ricca di eventi.

Alle ore 14.30, a seguito di un ampio prepartita, su Antenna Sud 13 sarà possibile gustarsi, in chiaro, la sentita sfida del Foggia al Partenio Lombardi di Avellino. In contemporanea, su Antenna Sud 85, invece, spazio a Tribuna Centrale Live per seguire, con la formula studio/stadio, le altre gare delle pugliesi di Serie C, oltre che gli appuntamenti di Serie D ed Eccellenza. I post-gara, invece, verranno seguiti su Antenna Sud 13.

A proposito di Premier League pugliese, sono tre le dirette in programma. Su Antenna Sud 90, all’inedito orario delle 10.30, appuntamento con Trinitapoli-Vigor Trani, sulla stessa emittente, alle 14.30, sarà la volta di Barletta-Città di Mola, mentre sulla sezione streaming di Antenna Sud 299 verrà trasmesso il match tra Virtus Mola e Manduria.

Alle ore 21.30, su Antenna Sud 85, riepilogo di tutte le partite attraverso gli highlights che verranno trasmessi nel corso di Tuttocalciopuglia.

