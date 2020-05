Condividi

A dirla con le parole di Michele Emiliano, anche la Regione Puglia partecipa al regalo di nozze per i giovani sposi. Il Governatore annuncia un piano straordinario per il settore wedding, per provare a convincere chi è ad un passo dal convolare a non rimandare il matrimonio al prossimo anno. Tecnicamente un aiuto concreto alle coppie pronte al Sì, così da indurle a non rinunciare all'investimento complessivo.