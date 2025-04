WEC Imola 2025: trionfa la Ferrari del martinese Antonio Giovinazzi

La Ferrari 499P ha conquistato una vittoria storica nella gara di casa sul circuito di Imola, trionfando davanti a oltre 65.500 tifosi con l’equipaggio composto da Antonio Giovinazzi, originario di Martina Franca, James Calado e Alessandro Pier Guidi.

Partita dalla pole position, la vettura #51 del team AF Corse ha dominato gran parte della gara grazie a una strategia impeccabile e alla perfetta gestione degli pneumatici, nonostante i colpi di scena e due interventi della safety car che hanno riaperto i giochi. La pressione di Porsche, Toyota e BMW non ha però impedito al trio di mantenere la leadership, tagliando il traguardo con quasi dieci secondi di vantaggio.

Si tratta della prima vittoria assoluta della Ferrari come squadra ufficiale in una gara di durata su suolo italiano dal 1973. Il successo proietta Giovinazzi, Calado e Pier Guidi in testa alla classifica piloti del FIA WEC 2025, consolidando al tempo stesso la leadership del Cavallino Rampante tra i costruttori.

«È stato un weekend fantastico – ha commentato Giovinazzi -. La macchina era perfetta, la squadra ha preso tutte le decisioni giuste e il supporto dei tifosi è stato incredibile. Una domenica davvero speciale».

Dietro alla Ferrari si sono piazzate la BMW M Team WRT #20, nonostante i danni all’alettone riportati da René Rast, e l’Alpine Endurance Team, che ha chiuso al terzo posto grazie a un’ottima qualifica e a una gara solida.

