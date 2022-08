MANDURIA- Si svolgerà giovedì 1 settembre alle 10 un webinar illustrativo sul finanziamento di 200.487,96 euro relativo al bando Intervento A 1.3.2 “Restauro e tutela del paesaggio rurale attraverso il ripristino del sistema olivicolo locale”, organizzato dal Gal Terre di Primitivo.

L’intervento mira a sostenere azioni di ripristino del paesaggio e di salvaguardia della biodiversità in aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso un sostegno che favorisca il reimpianto di nuove cultivar d’olivo resistenti al batterio Xylella fastidiosa (Leccino e FS17) e/o altre piante resistenti (piante da frutto, vigneti per produttori titolari di autorizzazione al reimpianto) e/o piantumazione di colture arboree tipiche/autoctone.

Destinatari del finanziamento sono: agricoltori attivi in forma singola o associata come definiti dall’art. 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. che siano proprietari o possessori di terreni olivicoli e in possesso di fascicolo aziendale per investimenti nei comuni di Manduria, Avetrana, Lizzano, Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria, Torre Santa Susanna. L’intervento mette a disposizione euro 200.487,96.

Per poter partecipare all’incontro è necessario prenotarsi registrando la mail sulla quale verrà inviato il link di accesso.