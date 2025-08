WASZP Games 2025, buoni risultati per il Circolo della Vela Bari

Si è chiusa a Weymouth, nel Regno Unito, l’edizione 2025 dei WASZP Games, una delle competizioni internazionali più prestigiose per la classe foil in continua ascesa. Buone le prestazioni del Circolo della Vela Bari, che ha visto i propri atleti emergere in uno scenario competitivo e caratterizzato da condizioni meteo estremamente variabili.

Francesco Carrieri, in gara con vela 8.2, ha chiuso al 13° posto assoluto, classificandosi 4° nella categoria Youth e 3° tra gli italiani, confermando ancora una volta il suo talento e la solidità delle sue prestazioni a livello internazionale.

Nella classe 6.9, Giuseppe Chiantera e Davide Balenzano hanno ottenuto rispettivamente l’8° e il 10° posto assoluto, piazzamenti che rafforzano la loro posizione tra i migliori giovani foil italiani.

Grande soddisfazione per il tecnico Luca Bergamasco, che ha accompagnato la squadra nella trasferta inglese. “I ragazzi hanno mostrato maturità tattica e una crescita costante – ha dichiarato –. Le condizioni variavano da 7-8 a 15-20 nodi, mettendo tutti alla prova, soprattutto nelle finali. Avremmo voluto condizioni più stabili, ma il bilancio è sicuramente positivo”.

Un’esperienza che conferma il Circolo della Vela Bari come punto di riferimento nazionale per la formazione nel settore foiling, ormai sempre più presente e competitivo anche nei contesti internazionali.

