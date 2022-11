Condividi su...

WASHINGTON – Dopo due giornate di anteprime, tutto pronto per l’apertura al pubblico della mostra in giro per il mondo dedicata all’arte di Giuseppe De Nittis. Il viaggio di “An Italian Impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis” è iniziato da Washington. Il vip tour in anteprima, il ricevimento dell’Ambasciatrice d’Italia a Washington e l’incontro con i trustee, hanno dato il via nella capitale degli Stati Uniti d’America all’appuntamento internazionale alla The Phillips Collection. Il sogno americano si traduce nell’inizio di un nuovo “viaggio” per De Nittis che, da quando arrivò a Parigi come giovanissimo artista pronto a sbocciare, ha proseguito inarrestabile la sua crescita. L’esposizione raccoglie nella capitale americana ben 73 opere di cui 60 a firma De Nittis provenienti non solo da Barletta ma anche da 15 Istituzioni Museali tra i quali Metropolitan di New York e Louvre di Parigi