Vulture-Melfese: per la diga del Rendina previsto un finanziamento pari a 113 milioni di euro

“Sono lieto di comunicare una notizia dalla portata storica per le aree del Lavellese e del Vulture-Melfese, che da anni attendono una risposta concreta sul fronte della gestione delle risorse idriche. Dopo un lungo lavoro istituzionale e tecnico, il Ministero dell’Ambiente ha emesso un decreto secondo il quale la diga del Rendina non è assoggettabile alla procedura di VIA, determinando l’esito positivo della valutazione di incidenza.”

“Ciò consente di procedere in maniera più rapida e senza ulteriori ostacoli burocratici verso il decreto di finanziamento da parte del MIT. La realizzazione di questa importante infrastruttura è destinata a rappresentare un punto di svolta per l’economia agricola e per l’approvvigionamento idrico dell’area”.

Cosi il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha commentato il decreto emesso dal MASE riguardante il progetto di “Ripristino della diga di Abate Alonia sul torrente Olivento in agro di Lavello”, proposto dal Consorzio di Bonifica della Basilicata.

Il percorso verso l’attuazione del progetto prevede ora altri passaggi istituzionali. Già nel pomeriggio del 29 luglio si riunirà la Commissione “Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta di un organismo istruttorio composto dagli assessori regionali con delega alle infrastrutture, ai trasporti, alla mobilità sostenibile, alla pianificazione territoriale e al governo del territorio.

La Commissione svolge un ruolo essenziale di confronto e coordinamento, fornendo indicazioni e contributi propedeutici all’adozione del testo definitivo del decreto nella Conferenza Unificata che si riunirà la mattina del 30 luglio. Trattasi della sede di raccordo istituzionale tra il Governo, i presidenti delle Regioni e i rappresentanti delle autonomie locali.

Questo appuntamento costituirà il passaggio formale che consentirà di completare l’iter amministrativo. Successivamente si procederà con l’approvazione definitiva del decreto, che assegnerà le risorse per l’avvio concreto dell’intervento.

“A questo punto – ha aggiunto Pepe – il Ministero delle Infrastrutture potrà emettere il decreto che darà l’avvio alle procedure di realizzazione della diga del Rendina, un’opera per la quale è previsto un finanziamento paria 113 milioni di euro”.

“Lo avevamo detto chiaramente in Consiglio regionale – ha concluso l’assessore – non esisteva un piano B per la popolazione di quest’area della Basilicata. C’è bisogno di una diga e c’è bisogno di acqua affinché possa finalmente svilupparsi in modo compiuto l’economia agricola. Avevamo preso un impegno solenne con i cittadini di questo territorio e oggi possiamo dire che stiamo rispettando quella promessa, avviando un percorso che condurrà, finalmente, alla realizzazione di un’infrastruttura strategica e indispensabile”.

