Voucher per l’autismo: Asp Basilicata lancia il nuovo progetto

La Asp Basilicata ha approvato, con la delibera n. 605/2025, un progetto dedicato al sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico, attraverso l’attivazione di voucher sociosanitari finanziati con 200mila euro provenienti dal Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di intervento volto a garantire progetti individualizzati e integrati, che includano componenti sanitarie, sociali, scolastiche e lavorative.

Il progetto approvato rientra tra quelli finanziati con il riparto ministeriale che ha destinato alla Regione Basilicata complessivi 920mila euro, poi distribuiti tra i vari enti attuatori. L’obiettivo della Asp è quello di rispondere ai bisogni delle persone con autismo, sia minori che adulti, migliorando la qualità della vita, favorendo inclusione sociale e autonomia personale.

I voucher saranno strumenti di sostegno economico e assistenziale, personalizzabili in base alle esigenze individuate nei Progetti Riabilitativi Individuali. Il percorso prevede una fase valutativa iniziale, un monitoraggio intermedio e una valutazione finale degli esiti, anche tramite strumenti di customer satisfaction. Potranno accedere al progetto sia i soggetti erogatori di prestazioni, che hanno quindici giorni per manifestare interesse, sia i beneficiari diretti, ovvero le persone con diagnosi di autismo, le loro famiglie e i caregiver.

Le linee di intervento riguarderanno lo sviluppo dell’autonomia, il potenziamento delle competenze comunicative e relazionali, la gestione dei comportamenti problematici e l’integrazione sociale. Saranno previsti anche interventi di supporto educativo e counseling per le famiglie.

Un ruolo centrale nell’attuazione è affidato alla Uosd di Psichiatria di Chiaromonte, dove è attivo l’ambulatorio per l’autismo in età adulta. Il progetto è in linea con la legge n. 134/2015 in materia di diagnosi e abilitazione per le persone con disturbi dello spettro autistico, e prosegue un lavoro già avviato con bandi destinati agli enti del Terzo Settore.

“Questo progetto rappresenta una delle azioni più concrete per dare attuazione al progetto di vita delle persone con disabilità” – hanno dichiarato il Direttore Generale Pierluigi Gigliucci e il Direttore Sanitario Luigi D’Angola – “non solo con azioni terapeutiche, ma con misure di sostegno alla famiglia e all’inclusione attiva”.

La Asp è anche capofila del progetto nazionale EDECO – Equipe Dedicata per l’Emergenza Comportamentale, promosso dall’Istituto Superiore di Sanità, che prevede la formazione di equipe specializzate nella gestione delle emergenze comportamentali e il potenziamento dei servizi territoriali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author