TARANTO – “È con grande soddisfazione che annuncio la conferenza stampa che si terrà mercoledì 7 settembre alla Camera di Commercio di Taranto per presentare il bando Voucher Digitali Impresa 4.0 – 2022″.

Così l’onorevole Gianfranco Chiarelli commissario straordinario della camera di commercio di Taranto.

“Quanto da me dichiarato a fine luglio, circa la pubblicazione del bando PID, trova dunque piena attuazione grazie al proficuo lavoro messo in campo dalla struttura tecnica del Punto Impresa Digitale.

Ritengo che questo voucher rappresenti un sostegno insostituibile in favore della crescita delle micro, piccole e medie imprese del nostro tessuto produttivo.

La conferenza stampa – prosegue Chiarelli – sarà l’occasione per evidenziare le caratteristiche proprie del bando in pubblicazione nonché annunciare l’importante cifra che metteremo nella disponibilità di chi vuole attuare una piena trasformazione digitale”