BRINDISI – Tu dici Banana ed è subito Loredana, la quinta candidata a sindaco di Brindisi. La satira irrompe così nella campagna elettorale con un manifesto 6×3 della fantasiosa candidata, personaggio uscito dalla testa e dalla penna di Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, l’influencer e artista messapico che, sui social e nelle piazze, continua a far ridere, e riflettere, centinaia di migliaia di persone con le sue gag. Il manifesto in odor di PB, Partito della Banana, è comparso tra via Montebello e via Appia per promuovere la fantacandidatura di Loredana, una delle mamme del gruppo della classe di Mandrakino, uno o dei personaggi più riusciti di Ninno. Proprio nelle scorse ore, l’artista aveva postato un video che raccontava, tra fantasia e cruda realtà, le modalità di accaparramento del voto in versione 2023.

