Von der Leyen spinge sul riarmo dell’Europa, Italia divisa

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen propone un piano da 800 miliardi per il riarmo dell’Unione Europea, che sarà discusso il 6 marzo al vertice straordinario di Bruxelles, insieme a nuovi aiuti da 30 miliardi per l’Ucraina. Il piano prevede missili, droni e investimenti in cybersicurezza, con 650 miliardi provenienti dalla flessibilità del Patto di stabilità.

In Italia, il progetto divide le coalizioni. Forza Italia e Più Europa si dicono favorevoli, con Tajani che invita a concretizzarlo e Magi che lo considera inevitabile, purché non comprometta la difesa comune. Contrari Lega, M5S e PD. Salvini accusa: “Von der Leyen fa debito solo per le armi”, mentre Conte parla di “furia bellicista” e annulla la partecipazione dei Cinque Stelle alla manifestazione del 15 marzo. Schlein boccia il piano: “Serve una difesa comune, non il riarmo nazionale”.

