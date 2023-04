LECCE – I giovani leccesi si stanno avvicinando sempre di più al mondo del volontariato. Un’esperienza a volte iniziata quasi per caso, altre perché spinti dalla voglia di fare qualcosa per gli altri, ma alla fine sono momenti importanti di crescita personale come testimoniano Martina, Simone e Sara che hanno deciso di dare un sostengo alle persone bisognose distribuendo cibo o altri beni e soprattutto portando la loro vicinanza ai più fragili, andando anche di notte dalle persone senza fissa dimora.

