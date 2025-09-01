Volo Wizz Air per Bari cancellato e non riprotetto:passeggeri abbandonati a Bucarest

Un gruppo di quasi 200 passeggeri diretti a Bari si è trovato bloccato a Bucarest dopo la cancellazione del volo Wizz Air previsto per le 21:00 di ieri sera, 31 agosto 2025.
La compagnia aerea, secondo la testimonianza di un viaggiatore non ha fornito alcuna riprotezione su altri voli e ha invitato i passeggeri a riorganizzarsi in autonomia.
I passeggeri si sono trovati di fronte a una situazione caotica: i voli disponibili per l’Italia non avevano date prima del 3 o 4 settembre, e le poche opzioni che includevano collegamenti con Bari erano a totale carico dei viaggiatori.
Il Sig.Tony,passeggero diretto a Bari,ha raccontato di aver prenotato a proprie spese un volo per Milano per il 2 settembre e un’ulteriore tratta con easyJet per raggiungere Bari.
Altri passeggeri hanno dovuto optare per voli verso Verona e Napoli, sempre a loro spese, per poi trovare un modo per rientrare a casa.
La situazione si è complicata causando smarrimento tra i passeggeri a causa della mancanza di un’assistenza adeguata. La compagnia ha offerto degli hotel per la notte, ma senza fornire navette o bus per gli spostamenti.
Inoltre, ai passeggeri è stato fornito un buono pasto del valore di 16 euro per l’intera giornata, un importo considerato insufficiente per coprire le spese.
Il racconto prosegue con un ulteriore colpo di scena: i biglietti che i passeggeri hanno acquistato per rientrare in Italia risultano al momento cancellati sull’app Wizz Air.
Alla richiesta di spiegazioni, la compagnia ha attribuito il problema a un errore dell’applicazione, specificando che il check-in online non era disponibile a causa di un malfunzionamento.
Questa ulteriore beffa ha lasciato i viaggiatori in una situazione di totale abbandono e senza alcuna tutela.
La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze da parte di alcune compagnie aeree e sulla tutela dei diritti dei viaggiatori, soprattutto in casi di voli cancellati senza preavviso e senza un’adeguata assistenza.
