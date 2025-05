Volo Santorini-Bari in ritardo: risarciti i passeggeri da Ryanair

Il Giudice di Pace di Bari ha accolto i ricorsi condannando la compagnia irlandese per le tre ore di ritardo

Il Giudice di Pace di Bari ha emesso due sentenze che riconoscono il pieno diritto al risarcimento per i passeggeri del volo Ryanair FR8919 partito da Santorini e diretto a Bari il 29 agosto 2023. L’aereo, decollato con oltre quattro ore di ritardo rispetto all’orario previsto, è atterrato più di tre ore dopo l’orario programmato, facendo scattare le tutele previste dalla normativa europea.

In entrambi i procedimenti, avviati grazie all’assistenza legale di Italia Rimborso, sono state accolte integralmente le richieste di indennizzo da 250 euro per ciascun passeggero. Il giudice ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia aerea, confermando la validità delle procedure conciliative e la legittimità del mandato conferito ai legali dai viaggiatori.

Particolarmente rilevante il passaggio in cui il Giudice ha ritenuto ininfluente l’assenza di un reclamo preventivo rivolto direttamente a Ryanair. La decisione richiama l’indirizzo già espresso dal TAR Piemonte, secondo il quale eventuali filtri imposti a livello nazionale non possono limitare i diritti stabiliti dal diritto comunitario.

Nel merito, il Giudice ha rigettato le giustificazioni addotte dalla compagnia irlandese, che aveva attribuito il ritardo a condizioni meteo avverse e a ritardi accumulati da voli precedenti. Non essendo emerse prove sufficienti che dimostrassero l’esistenza di circostanze eccezionali né l’adozione di tutte le misure utili per evitare il disservizio, è stato riconosciuto il pieno diritto alla compensazione.

Secondo quanto previsto dal Regolamento CE 261/2004, i passeggeri hanno diritto al rimborso automatico in caso di ritardi superiori alle tre ore, senza necessità di ulteriori dimostrazioni di danno.

Dall’associazione Italia Rimborso arriva la soddisfazione per il risultato ottenuto: “Questi due pronunciamenti confermano il nostro costante impegno per tutelare i diritti dei passeggeri. Continueremo a lavorare affinché ogni viaggiatore possa far valere i propri diritti in modo semplice e concreto”, è il commento.

Le due decisioni rappresentano un ulteriore precedente favorevole per i consumatori che si trovano ad affrontare disservizi simili nel trasporto aereo.

