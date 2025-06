Volo per Kos parte con sei ore di ritardo: caos all’aeroporto di Bari

Un’intera serata bloccati in aeroporto, tra attese interminabili e poche risposte: è quanto vissuto dai passeggeri del volo Ryanair FR7974 diretto da Bari a Kos, partito con quasi sei ore di ritardo rispetto all’orario previsto.

Il decollo, inizialmente fissato alle 15:40 di martedì 10 giugno, è avvenuto solo alle 00:29 del giorno successivo, generando notevoli disagi per i numerosi viaggiatori diretti verso l’isola greca per motivi di lavoro, salute o vacanza.

Secondo quanto emerso, alla base del ritardo non vi sarebbero circostanze eccezionali come condizioni meteorologiche avverse o impatti con volatili (bird strike). Le condizioni atmosferiche risultavano favorevoli per tutta la giornata sull’intera tratta interessata.

Molti passeggeri, rimasti all’interno dell’aeroporto di Bari per ore senza adeguata assistenza, hanno già avviato le procedure per richiedere una compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004. In caso di ritardo superiore alle tre ore per cause imputabili alla compagnia, è possibile ottenere un risarcimento di 250 euro.

Per facilitare l’iter, i viaggiatori possono rivolgersi direttamente alla compagnia aerea Ryanair oppure affidarsi a un CAF o a società specializzate nel recupero dei rimborsi, come ItaliaRimborso.it.

