Volo per Bari cancellato e non riprotetto: passeggeri bloccati a Bucarest

Un gruppo di quasi 200 passeggeri diretti a Bari si sarebbe trovato bloccato a Bucarest dopo la cancellazione di un volo previsto per le 21 di ieri sera, 31 agosto 2025.

La compagnia aerea, secondo la testimonianza di un viaggiatore che ha contattato la nostra redazione, non avrebbe fornito alcuna riprotezione su altri voli e ha invitato i passeggeri a riorganizzarsi in autonomia.

I passeggeri si sono trovati di fronte a una situazione difficile: i voli disponibili per l’Italia non avevano date prima del 3 o 4 settembre, e le poche opzioni che includevano collegamenti con Bari erano a totale carico dei viaggiatori.

Il Sig.Tony, passeggero diretto a Bari, ha raccontato di aver prenotato a proprie spese un volo per Milano per il 2 settembre e un’ulteriore tratta con un’altra compagnia per raggiungere Bari.

Altri passeggeri hanno dovuto optare per voli verso Verona e Napoli, sempre a loro spese, per poi trovare un modo per rientrare a casa.

La situazione si è complicata causando smarrimento tra i passeggeri. La compagnia ha offerto degli hotel per la notte, ma, stando a quanto riferito da uno dei passeggeri, senza fornire navette o bus per gli spostamenti.

Il racconto prosegue con un ulteriore problematica, i biglietti acquistati per rientrare in Italia risulterebbero momentaneamente cancellati sulla app della compagnia.

Alla richiesta di spiegazioni, la stessa compagnia avrebbe attribuito il problema a un errore dell’applicazione, specificando che il check-in online non era disponibile a causa di un malfunzionamento.

La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze da parte di alcune compagnie aeree e sulla tutela dei diritti dei viaggiatori, soprattutto in casi di voli cancellati senza preavviso e senza un’adeguata assistenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author