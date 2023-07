Volleypostore Francavilla non rinuncia al ds Francesco Melegari

La Volleypostore Francavilla è pronta a iniziare una nuova stagione carica di entusiasmo e determinazione, e la conferma del direttore sportivo Francesco Melegari è il primo passo verso il raggiungimento di nuovi ambiziosi traguardi.

Dopo una stagione costellata di successi e risultati brillanti, la società ha deciso di ripartire dalle fondamenta rinnovando la fiducia al DS della storica promozione, offrendogli la possibilità di continuare a guidare la squadra verso obiettivi ambiziosi.

La riconferma ufficiale di Melegari per la stagione 2023/2024 rappresenta un segnale di fiducia e continuità da parte del club. Il suo impegno per la crescita della squadra e la creazione di un ambiente inclusivo e positivo sono stati riconosciuti e apprezzati dalla società, la sua esperienza e la sua passione saranno fondamentali per condurre la Volleypostore Francavilla verso nuovi traguardi.

L’entusiasmo nel club è palpabile, con l’ambiente che si prepara a sostenere la squadra e il suo Direttore Sportivo in questa nuova avventura. I tifosi sono impazienti di vedere i risultati che Melegari e il suo staff tecnico riusciranno a ottenere. L’atmosfera è carica di aspettative e l’intera comunità si unisce nell’incoraggiare la squadra verso il successo.

Melegari si è dimostrato felice e motivato per la riconferma: “Sono grato al presidente Di Castri e alla società per aver nuovamente riposto fiducia in me. Il desiderio comune di puntare su una squadra composta da giovani talenti ha reso formalità il prosieguo del rapporto di collaborazione. La stagione 2023/2024 ci vedrà impegnati in un campionato storicamente difficile e in un girone che ci costringerà a trasferte molto lunghe. Ce la metteremo tutta per regalare a tutti i nostri tifosi un’annata ricca di emozioni!”

La conferma di Melegari ha generato grande entusiasmo non solo tra i tifosi, ma anche all’interno della società. L’obiettivo è creare un legame forte e coeso tra tutti i membri della squadra e dello staff, per affrontare al meglio le sfide che li attendono.

L’ambiente è in fermento, e l’intera comunità di Francavilla è pronta a sostenere la Volleypostore con grande passione e calore. Ci si aspetta una stagione piena di emozioni, con la squadra pronta a scendere in campo per dare il massimo e portare in alto il nome di Francavilla nel mondo della pallavolo.

