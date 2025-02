Volley, Zero5 Castellana al torneo Scarpetta Rossa

Un torneo di pallavolo che va oltre la competizione sportiva e diventa simbolo di lotta contro la violenza di genere. Il 20 e 21 febbraio, tra Monopoli e Fasano, si disputa il torneo “Sul campo lottiamo per la vittoria. Nella vita contro la violenza”, evento promosso da Scarpetta Rossa APS nell’ambito del progetto “Non sei sola, rompi il silenzio, insieme siamo più forti”.

Tra le squadre partecipanti figura la Zero5 Castellana Grotte, insieme a PanBiscò Altamura, Greenenergy Castellaneta, Pantaleo Fasano e Fenix Monopoli. Le semifinali si giocheranno giovedì 20 febbraio a Monopoli, con gli scontri Castellana–Castellaneta e Monopoli–Fasano, mentre le finali avranno luogo al palazzetto del Salvemini di Fasano.

Alla presentazione ufficiale, tenutasi presso la Sala di rappresentanza del Comune di Fasano, erano presenti nomi di spicco del mondo della pallavolo e della lotta alla violenza di genere, tra cui l’ex pallavolista Manuela Benelli, il tecnico Roberto Farinelli, il responsabile progetti Gualtiero Nicolini e Rosi Delle Serre, promotrice delle iniziative sportive di Scarpetta Rossa.

Proprio Delle Serre ha sottolineato l’importanza del torneo come strumento di sensibilizzazione: “Ogni donna ha diritto a una vita libera da paura e violenza. Il nostro obiettivo è lanciare un messaggio di speranza, di coraggio e di solidarietà. Lo sport insegna che nessuno è mai veramente solo. Ogni partita è una prova di squadra, di unione e di supporto reciproco”.

Un momento particolarmente significativo sarà il minuto di silenzio che interromperà il gioco ogni 10 minuti, per ricordare che, secondo le statistiche, nel mondo ogni 10 minuti una donna perde la vita a causa della violenza.

Il torneo è realizzato in collaborazione con “La Settimana di Federica”, iniziativa dedicata alla memoria di Federica De Luca, arbitro nazionale di pallavolo, e del piccolo Andrea. Un evento che, attraverso lo sport, vuole dar voce a chi spesso resta in silenzio, trasformando il campo da gioco in un luogo di consapevolezza e impegno sociale.

