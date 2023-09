Volley: Volleyup Acquaviva, definiti gli staff tecnici

La stagione 2023/2024 per la VOLLEYUP si sta pian piano avviando e il primo obiettivo della società del presidente Convertini è diventato subito realtà: uno staff tecnico di assoluto rilievo, per continuare a far crescere tecnicamente tutti i tesserati blumagenta.

Due nuove figure di altissimo ed indiscusso spessore tecnico, infatti, cureranno il settore giovanile della VOLLEYUP: si tratta del Prof. Beppe Fanelli e del Prof. Domenico Ceo.

Mister Beppe Fanelli, originiario di Putignano, allenatore di 3º grado 3º livello giovanile, formatore di tecnici del comitato FIPAV Bari Foggia ed ex selezionatore regionale Fipav Puglia, tra i più esperti e quotati del nostro territorio, garantirà la crescita tecnica del gruppo under 14 femminile. Nell’ambizioso compito sarà affiancato da coach Lara Pauletto.

Mister Domenico Ceo (meglio conosciuto come Mimmo), allenatore acquavivese di 3° grado dal 1990, Personal Fitness Trainer, istruttore FIDAL e Postural Fitness Trainer, guiderà il gruppo under 16 femminile.

Il Gruppo Spike/Volley S3 (bambini e bambine dai 5 ai 10 anni di età) sarà curato dai tecnici Mariantonietta Miale, Serena Novielli, Annarita Cutrignelli e Francesca Quatraro. Le ragazze del Gruppo under 12, invece, saranno guidate dai tecnici Lara Pauletto e Andrea De Santis.

Le grandi libellule della serie C ed il gruppo della 1ª divisione femminile avranno lo stesso staff tecnico: sarà mister Antonello Signorile, affiancato da mister Domenico Bavaro, a dirigere minuziosamente gli allenamenti. Luciana Forino avrà invece il compito di garantire la preparazione fisica ed atletica di entrambi i gruppi squadra.

Si prospetta per la VOLLEYUP una stagione a dir poco esaltante e decisamenteentusiasmante.

