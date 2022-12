Volley: Una Prisma Taranto da applausi non basta, vince Perugia

Condividi su...

Al PalaBarton la Sir Safety Susa ha la meglio in quattro set ma i tarantini se la giocano punto a punto contro la capolista. La Gioiella Prisma Taranto esce sconfitta a testa alta dallo scontro contro la capolista.

Perugia si impone al Pala Barton per 3-1 (25-17, 25-19, 23-25, 25-23), con un gioco davvero spettacolare, ma i rossoblù tengono testa senza mai arrendersi, protagonisti per tutto il match di colpi ben assortiti e di difese acrobatiche. Nel terzo parziale riaprono la contesa con un gioco determinato e concreto ma non basta contro una capolista spietata che nulla lascia indietro: pur soffrendo la Sir Safety Susa riesce ad avere la meglio sugli ionici chiudendo il quarto set per 25-23. Un ko che lascia un po’ di amaro in bocca, ma soprattutto tanta consapevolezza, alla luce dell’ottima performance contro una vera e propria corazzata che prima di stasera aveva lasciato per strada solo sei set.

Buono il turnover fatto da coach Di Pinto con gli ingressi di Gargiulo (8 punti) e Cottarelli, nonché una performance davvero convincente di Loeppky che chiude con 18 punti, gli stessi dell’opposto della Sir Rychlicki che insieme a Leon hanno deciso le sorti di questo incontro.

“Nei primi due set ci siamo fatti prendere un po’ dall’ansia senza riuscire ad imporre il nostro ritmo – commenta coach Vincenzo Di Pinto a fine gara – loro non sbagliavano, ci siamo quasi intimoriti, siamo venuti qui per fare più azioni possibili di alto livello, nel terzo set i cambi hanno aiutato molto a recuperare l’equilibrio mentale della partita, Falaschi ha variato molto il gioco e loro sono scesi molto, peccato nel quarto con due palloni decisi a loro favore, mi dispiace perché qualcosa in più potevamo ottenerla. Quello che conta è che la squadra e società è viva e dimostra grande dignità e tutti ci rispettano”.

”Penso che sia stato un buon match – gli fa eco Loeppky – sia vissuto in campo che da vedersi fuori. Sono contento di come abbiamo combattuto punto a punto con una squadra davvero di livello incredibile, ma altrettanto penso che abbiamo imparato che bisogna combattere senza lasciarsi intimorire fin dall’inizio, non solo alla fine. Giocare contro questi atleti di livello indescrivibile è sempre una grande emozione”.

IL MATCH Perugia schiera la diagonale Giannelli Rychlicki, al centro Mengozzi-Russo, in 4 Leon- Semeniuk, libero Colaci. Taranto comincia con la diagonale Falaschi-Stefani, Alletti e Larizza al centro, in posto 4 Antonov-Loeppky, libero Rizzo

PRIMO SET Primi scambi in favore di Perugia che si porta 4-1, poi Stefani fa amni out 4-2. Rychlicki a terra per il 6-3. Stefani passa sul muro granitico di Perugia per il 6-4. Loeppky fa mani out 5-6. Antonov in pipe si mantiene a -2 9-7. Perugia allunga 17-11 spinta da Rychlicki e Leon, con colpi molto potenti tra le mani del muro rossoblù e un servizio ficcante. Alletti riesce a murare Russo e guadagna un punticino 12-17, poi Leon colpisce ancora in parallela. Ropret entrato su Giannelli firma il 20-13, poi Semeniuk allunga 22-13. Mngozzi firma il 23 e il 24-14, Larizza in primo tempo per il 24-15, entra Ekstrand su Larizza per il servizio, poi Stefani ferma Rychlicki a muro. Pasticci nella difesa umbra e Taranto guadagna un altro punticino 24-17. Poi Rychlicki fa mani out 25-17.

SECONDO SET Nel secondo parziale regna equilibrio nei primi punti 4-4, con Stefani che riesce a insinuarsi nel muro umbro. Sempre lui firma il 7-6. Poi Rychlicki aunga il passo 10-6, Loeppky lo mura per l’11-7. Opo una difesa spettacolare di Falaschi però, l’opposto umbro va a segno ancora per il 13-9. Entra Cottarelli su Falaschi. Leon sbaglia il servizio e Taranto guadagna il 17-11. Rupret fa un pallonetto di prima intenzione che porta a 19-13. Entra Gargiulo su Larizza, poi Rychlicki sbaglia l’attacco 19-15. Semeniuk si porta 21-15. Gargiulo a segno per il 21-16. Ancora l’opposto umbro riesce ad allungare 23-17. Eon sbaglia il servizio per il 24-19. Chiude un errore al servizio rossoblù 25-19.

TERZO SET Taranto parte forte nel terzo parziale portandosi avanti 1-6, grazie a ottimi colpi di Stefani e qualche errore di troppo dei perugini. Loeppky in pipe firma il 5-9. Alletti firma il 7-11, poi di nuovo Rychlicki a terra per il 9-12. Alletti firma l’11-15. Leon passa per il 12-15. Murato Russo da Alletti. Ace di Antonov, entra Plotnyskyi su Semeniuk. Poi Loeppky fa mani out 13-19. Gargiulo in primo tempo per il 14-20, poi Mengozzi restituisce per il 15-20. Plotnyskyi. Loeppky palletta 17-21. Loeppky ancora per il 17-22, poi Leon tiene botta 18-22. Stefani attacca out 19-22, poi viene murato 20-22. Loeppky firma in pipe il 20-23. Rychlicki a terra per il 21-23. Stefani 21-24 fa mani out, ivasione rossoblù regala il 23-24. Leon sbaglia il servizio 23-25.

QUARTO SET Anche nel quarto set Taranto parte bene, ace di Mengozzi 6-4. Antonov fa mani out, ma un altro ace di Rychlicki prima e poi un attacco di Leon allungano a 9-5. Antonov a segno per il 9-6. Stefani accorcia 10-8. Oeppky ancora mani out 12-10. Ace di Potnyskyi per il 14-10. Gargiulo conquista il 15-12. Stefani mani out per il 17-14, poi invasione della Sir e Taranto ricuce lo strappo 17-15. Loeppky a terra per il 18-16. Stefani attacca out per il 20-17. Plotniskyi in pipe per il 21-18, poi Gargiulo firma il 21-19. Perugia sbaglia la battuta per il 22-20. Stefani murato per il 24-20, poi viene murato Plotnyski per il 24-22. Loeppky per il 24-23. Chiude in primo tempo Perugia, 25-23.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-1 (Parziali: 25-17, 25-19, 23-25, 25-23) SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Ropret 2, Rychlicki 18, Mengozzi 9, Russo 9, Leon 19, Semeniuk 6, Colaci (libero), Giannelli, Plotnytskyi 9, Herrera. N.e.: Piccinelli (libero), Solè, Flavio, Cardenas. All. Anastasi, vice all Valentini.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi, Stefani 15, Larizza 1, Alletti 7, Loeppky 18, Antonov 9, Rizzo (libero), Andreopoulos, Ekstrand 1, Cottarelli, Gargiulo 8. N.e.: Lucconi, Pierri. All. Di Pinto, vice all. Camardese.

Arbitri: Lorenzo Mattei – Rossella Piana

LE CIFRE – PERUGIA: 19 b.s., 6 ace, 51% ric. Pos., 26% ric. Prf., 61% att., 6 muri. TARANTO: 16 b.s., 3 ace, 50% ric. Pos., 19% ric. Prf., 48% att., 8 muri.