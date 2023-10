Volley: Un Verona cinico sbanca il PalaMazzola di Taranto

Verona batte 3-1 (25-22, 25-22, 26-28, 25-16) la Prisma Taranto al PalaMazzola nel primo match di campionato, dimostrando più efficacia in attacco e in difesa, nonostante il tentativo dei tarantini di riaprire la sfida vincendo il terzo set ai vantaggi, ma non è bastato. Nel quarto parziale Verona scende in campo ancor più determinata e aggressiva non lasciando scampo ai rossoblù nonostante i cambi di Mastrangelo. In casa Taranto buone le prove di Jendryk con 16 punti, Sala e Lanza con 14 e 13 punti.

“Nelle azioni lunghe, loro sono stati più cinici e determinati, soprattutto nella correlazione muro-difesa – analizza Mastrangelo, coach della Prisma Taranto -. Nel quarto set non abbiamo saputo soffrire e loro hanno battuto ancor meglio. Un po’ di rammarico perché nei primi due set avremmo potuto far meglio se avessimo giocato con più lucidità”.

IL MATCH – Verona schiera in diagonale Spirito-Amin, Mosca-Grozdanov al centro, Mozic-Trutchev in 4, libero D’Amico.,Taranto comincia con la diagonale Trinidad-Sala, al centro Alletti-Jendrik, in posto 4 Lanza-Gutierrez, libero Rizzo.

Inizio in parità con colpi variegati da Mozic e Lanza, Alletti firma il 5-5. Amin firma il 6-8, poi Gutierrez con un pallonetto mette a terra l’8-9, Sala fa ace per l’aggancio 9-9. Jendryk tiene la parità con un primo tempo per l’ 11-11. Grozdanov risponde 11-12, poi allunga Mozic 12-14. Trutchev firma il 12-15 e costringe gi ionici al primo time out. Al rientro Sala mette a terra da posto 4 il punto numero 13, poi Lanza fa ace per il 14-15. Alletti mura Grozdanov per il 15.16. Jendryk mura ancora Grozdanov e aggancia 16-16. Amin in diagonale conquista il 17-18. Mozic allunga 18-21. Lanza viene murato 18-22. Russell entra al servizio su Jendryk, ma sbaglia. Lanza tiene viva la Gioiella con una diagonale del 20-23, poi Amin firma il 20-24. Un tocco veronese a rete decreta il 22-24, poi Gutierrez viene murato 22-25.

Nel secondo set comincia bene la Gioiella con un ace di Trinidad 3-1. Lanza in pipe firma il 5-4. Gutierrez fa mani out per il 6-5.De Haro mura Mozic per il 7-6. Lanza mura Amin per l’8-6. Mozic fa mani out e firma l’8-8. Verona sorpassa ma Lanza mette a terra il 9-9 e il 10-9. Ancora Lanza per l’11-10. Gutierrez 12-11. Amin tiene la parità 12-12. Sala viene murato, poi Grozdanov allunga 13-15. Lanza in pipe conquista il 14-15. Jendryk riaggancia 15-15. Gutierrez mura Dzavoronok per il sorpasso 16-15. Sala fa ace 17-15. Dzavoronok attacca out 18-15. Verona però riaggancia e sorpassa con tre muri su Gutierrez e Sala, 18-19. Taranto riaggancia 20-20. Sala sorpassa 22-21. Verona però ritorna il vantaggio e mura Lanza per il 22-24, chiude Mozic 22-25.

Nel terzo set l’inizio è in equilibrio e gli ospiti si portano avanti 5-6. Amin firma l’ace del 7-10. Jendryk tiene viva la Gioiella 8-10. Gargiulo rileva Alletti, Gutierrez tiene in piedi con una pipe 9-11. Gargiulo firma il 10-12. Sala recupera ancora per l’11-12.Ancora Gargiulo in primo tempo 12-13. Jendryk mura Grozdanov. Entra Russell che fa ace per il 15-16. Un altro muro di Jendryk decreta il 16-16. Mozic passa ancora per il 19-20, poi Russell, Dzavoronok firma il 20-22. Entra Raffaelli, ma Verona ha firmato il 20-23. Spirito fa invasione e permette il 23-24. Viene murato Mozic per il 24-24. Pallonetto di Jendryk ribalta il vantaggio 25-24. Mozic attacca out per il 28-26 e Taranto riapre il match.

Il quarto parziale però vede ancora Verona in vantaggio 4-9 con alcuni errori in attacco dei rossoblù. Verona schiera Cortesia. Verona allunga 5-11. Mozic firma il 6-12, Dzavoronok fa ace per il 6-13. Una serie di errori in attacco e Verona si porta 8-17. Il gap è ampio e nonostante qualche acuto di Sala, Gutierrez e Gargiulo, Verona chiude con un attacco di Mosca 16-25.

TARANTO-VERONA 1-3 (25-22, 25-22, 26-28, 25-16)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Gargiulo 5, Alletti 2, Angel 2, Lanza 13, Jendryk 16, Sala 14, Russell 4, Gutierrez 9, Raffaelli 2, Bonacchi ne Paglialunga Luzzi all Mastrangelo.

RANA VERONA: Cortesia 4, Dzavoronok 10, D’Amico L, Amin 22, Grozdanov 6, Spirito 2, Mosca 7, MOzic 16, Trutchev 6, all Stoytchev.

Spettatori 890.

