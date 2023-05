Volley: Un giovane talento per la Prisma Taranto

Federico Bonacchi, di Milano classe 2004 per 186 cm, sarà il palleggiatore che insieme a Àngel Trinidad orchestrerà i rossoblù nella prossima stagione. Il club del Presidente Bongiovanni ancora una volta investe su giovani atleti promettenti e pronti a spendersi sul campo per conquistarsi conoscenze, esperienza e dalle grandi ambizioni.

Bonacchi ha vestito la maglia dell’Under 19 Diavoli Powervolley e ha esordito in serie A con la squadra di A3 Gamma Chimica Brugherio, per poi passare tra le fila milanesi all’Allianz, dietro l’emergente azzurro in regia Porro.

Cresciuto nelle giovanili del Volley Segrate, negli ultimi anni era diventato uno degli atleti su cui veniva basata la collaborazione Diavoli – Powervolley, che è sfociata nel passaggio per lui in prima squadra con l’Allianz Powervolley Milano.

Ha raggiunto tanti traguardi con le giovanili, con i club e con la Nazionale juniores Under 19, con cui ha vinto l’Europeo 2020. Un curriculum davvero molto interessante per il giovane palleggiatore che vanta uno scudetto U17, un bronzo nazionale U19 e il premio miglior palleggiatore d’Italia U19. Questi sono solo alcuni dei tanti successi conquistati dal giovane talento Bonacchi nella sua carriera pallavolistica, a cui si aggiunge nella stagione 2022/23 dove ha affiancato Paolo Porro in regia arrivando in semifinale scudetto battendo Perugia e dando grande filo da torcere alla Lube Civitanova fino a gara 5.

Già dalla scorsa stagione ha assaporato il clima della prima squadra dell’Allianz Powervolley, e della Superlega, in un ambiente solido e una società che si è distinta battendo grandi corazzate.

“Taranto ha un bel progetto – dichiara Federico Bonacchi – e penso che potrò dare una buona mano alla squadra presentandomi con tanta voglia di migliorare sia in campo che come persona, è la mia prima volta in una città lontano da casa, e sarà una bella sfida per me e la mia crescita personale e professionale. Per quanto riguarda il campionato, credo che se riusciremo a trovare il giusto feeling di squadra e la voglia di rimanere sempre uniti sia nei momenti belli che soprattutto nei momenti meno belli, riusciremo a raggiungere degli obiettivi soddisfacenti”

Il direttore sportivo Mirko Corsano spiega le ragioni della scelta del giovane talento in regia:

“Bonacchi rientra nel progetto oculato che la Gioiella Prisma sta realizzando con un mix di esperti e giovani dall’entusiasmo e dalle grandi prospettive: lui rientra proprio in questa seconda categoria di atleti in erba che si metteranno a disposizione della squadra e con grandi margini di crescita. Si potrà prendere il suo tempo per guadagnarsi tutta la considerazione e stima del gruppo che merita e capire come inserirsi imparando tanto dal team e dal lavoro quotidiano. Ci auguriamo che il gruppo, l’ambiente in palestra e la squadra possano agevolarlo questo inserimento. Lui ha fatto parte di squadre ben organizzate come i Diavoli Rosa di Brugherio e l’Allianz Milano, dimostrando di saper orchestrare con personalità un team, come con altri giovani quali Lorenzo Sala, abbiamo dato importanza a questi innesti e scommettiamo con grande fiducia e ottimismo su di loro. È la prima volta che si allontanano da casa e avranno tutte le attenzioni e cure di cui avranno bisogno, li metteremo a loro agio per potersi esprimere al meglio nella nostra realtà e potersi mettere in gioco con tutte le competenze che già hanno acquisito negli anni”.

