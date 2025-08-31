Volley U21, Fanizza: “Orgogliosi del risultato raggiunto”

C’è una grande fetta di Puglia nello straordinario secondo posto raggiunto dall’Italia maschile U21 di volley ai Mondiali di categoria disputatosi in Cina. Un risultato su cui è ben impresso il marchio di coach Vincenzo Fanizza, tecnico di Francavilla Fontana che ha condotto gli azzurrini alla medaglia d’argento, dopo la sconfitta in finale contro i pari età dell’Iran. Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud nel corso di ‘Tribuna Centrale’, Fanizza ha raccontato il percorso compiuto dalla nazionale giovanile alla kermesse internazionale: “C’è rammarico ma aver vinto 8 gare su 9 è motivo d’orgoglio per tutti noi, frutto di una programmazione importante in questi tre mesi. Nessuno vuole perdere la finale ma siamo la prima Nazione d’Europa e siamo molto contenti”.

Il secondo posto testimonia la crescita di tutto il movimento guidato dal Presidente federale Giuseppe Manfredi: “Siamo tutti discepoli del Presidente”, ha dichiarato Fanizza: “Ha costruito tanto in questi anni e sta portando il suo metodo anche a livello nazionale. Stiamo ottenendo grandi risultati nel maschile e nel femminile. Abbiamo tanti atleti che stanno continuando a crescere”.

Ora Fanizza potrà beneficiare di un po’ di meritato riposo nella sua Francavilla Fontana: “Domani rientro a casa dopo tre mesi, per i prossimi 15 giorni dovrò staccare un po’ e stare con la mia famiglia perché sono stati mesi impegnativi”.

