31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Volley U21, Fanizza: “Orgogliosi del risultato raggiunto”

Lorenzo Ruggieri 31 Agosto 2025
centered image

C’è una grande fetta di Puglia nello straordinario secondo posto raggiunto dall’Italia maschile U21 di volley ai Mondiali di categoria disputatosi in Cina. Un risultato su cui è ben impresso il marchio di coach Vincenzo Fanizza, tecnico di Francavilla Fontana che ha condotto gli azzurrini alla medaglia d’argento, dopo la sconfitta in finale contro i pari età dell’Iran. Intervenuto ai microfoni di Antenna Sud nel corso di ‘Tribuna Centrale’, Fanizza ha raccontato il percorso compiuto dalla nazionale giovanile alla kermesse internazionale: “C’è rammarico ma aver vinto 8 gare su 9 è motivo d’orgoglio per tutti noi, frutto di una programmazione importante in questi tre mesi. Nessuno vuole perdere la finale ma siamo la prima Nazione d’Europa e siamo molto contenti”.

Il secondo posto testimonia la crescita di tutto il movimento guidato dal Presidente federale Giuseppe Manfredi: “Siamo tutti discepoli del Presidente”, ha dichiarato Fanizza:  “Ha costruito tanto in questi anni e sta portando il suo metodo anche a livello nazionale. Stiamo ottenendo grandi risultati nel maschile e nel femminile. Abbiamo tanti atleti che stanno continuando a crescere”.

Ora Fanizza potrà beneficiare di un po’ di meritato riposo nella sua Francavilla Fontana: “Domani rientro a casa dopo tre mesi, per i prossimi 15 giorni dovrò staccare un po’ e stare con la mia famiglia perché sono stati mesi impegnativi”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Volley, Italia U21 d’argento ai Mondiali: in finale vince l’Iran 3-1

31 Agosto 2025 Redazione

Volley B1/F, Star Bisceglie: Vito Troilo è il team manager

31 Agosto 2025 Redazione

Volley A2/M, Rinascita Lagonegro: punto su prima settimana di preparazione

31 Agosto 2025 Redazione

Volley C/F, Pm Gruppo Macchia Potenza: confermata Valeria Restaino

31 Agosto 2025 Redazione

Volley A2/F, Melendugno e Regione Puglia per promuovere il Salento nel mondo

31 Agosto 2025 Redazione

Volley A2/M, Olio Pantaleo Fasano: preparazione a pieno ritmo

31 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Gallipoli, Salvadore: “Prestazione importante ma possiamo fare meglio”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Ugento, Di Michele: “Dovevamo gestire meglio la partita”

31 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Brindisi FC, Ciullo: “iniziato con il piglio giusto”

31 Agosto 2025 Davide Cucinelli

🔴 Eccellenza Puglia, 1a Giornata: risultati e classifica

31 Agosto 2025 Dante Sebastio