Volley: Taranto, Lorenzo Sala convocato per Universiadi Chengdu

Una nuance azzurra nell’estate di Gioiella Prisma Taranto, con la convocazione tra gli altri atleti, anche dell’opposto rossoblù Lorenzo Sala alle Universiadi di Chengdu in Cina. Le XXXI Universiadi sono in programma dal 29 luglio al 7 agosto. La partenza della selezione italiana è prevista per lunedì 24.

Lo staff sarà composto da 1° Allenatore FANIZZA Vincenzo, Ass. Allenatore LEONI Luca, Preparatore Atletico BERTI Oscar, Fisioterapista TATEO Ottaviano, Medico GIORDANO Ennio, Scoutman CRUCIANI Simone, Team Manager CARPENTIERI Emanuele.

