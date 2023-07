Volley: Riparte la stagione della Dinamo Molfetta

E’ tempo di progettare la nuova stagione per la ASD Polisportiva Dinamo Molfetta. Stagione ufficialmente partita il 1° luglio, che la società arancio affronterà con l’entusiasmo e la determinazione di sempre. Due i tornei in cui la Dinamo sarà impegnata: la Serie C femminile e, da neopromossa la Serie D maschile. Quelle in corso sono settimane fondamentali, necessarie per porre le basi.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli circa la composizione dello staff tecnico e del roster, il general manager Nico de Robertis fa il punto. «Il dirigente sportivo non va mai in vacanza – dice -: subito dopo l’ultima palla caduta il 6 maggio scorso, ci siamo messi subito al lavoro per fare in modo che la stagione che sta per iniziare possa essere ancora più divertente e ricca di soddisfazioni. Ovviamente, i problemi non sono pochi, logistici ed economici in primis; siamo sempre alla ricerca di nuove e più comode soluzioni per gli allenamenti, oltre alle sponsorizzazioni che sono linfa vitale per migliorarsi. Abbiamo individuato soluzioni che aumenteranno il livello tecnico della squadra, mentre altre sono in trattativa e presto saranno rese note, insieme, ovviamente, a quelle riconferme indispensabili per continuare il nostro progetto sportivo».

Sarà una stagione impegnativa per la Dinamo, che dovrà fronteggiare problematiche di varia natura, ma sempre cercando di recitare un ruolo da protagonista, come conferma il presidente Andrea Bellifemine. «Sarà una stagione piena di novità, a partire dalla riforma del lavoro sportivo che rende più difficile l’organizzazione e la pianificazione tecnica – commenta –. Per quanto concerne il settore femminile stiamo cercando di allestire un roster che ci porti quantomeno a disputare i play-off, sfumati per un soffio lo scorso campionato, che ci ha messo difronte. vere e proprie corazzate. La D maschile non sarà per nulla semplice, anche se abbiamo un gruppo di ragazzi affiatati e ricchi di entusiasmo. Il nostro obiettivo è la salvezza per poi continuare a costruire nei prossimi anni. Il mio saluto va a tutti i tifosi con un ringraziamento importante alle aziende che ci supportano e che continueranno a essere nostri partner. Forza Dinamo Molfetta».

