Volley, Puglia al top: Capurso e Casarano vincono la Supercoppa 2025

È festa grande per la pallavolo pugliese, che conquista la Supercoppa del Sud 2025 con un doppio trionfo firmato Capurso e Casarano. La seconda edizione del torneo, svoltasi il 30 aprile e 1° maggio a Campobasso, ha visto la Combivox Orsacuti Capurso imporsi nel settore femminile e la Leo Shoes Casarano dominare in quello maschile, portando così in Puglia entrambi i trofei in palio.

La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Molise, ha ospitato le gare nei palazzetti di PalaIpia, PalaVazzieri, ITAS Pertini e Liceo Galanti, e ha coinvolto squadre rappresentative delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, con formula a gironi e finali dirette al meglio dei 2 set su 3.

Nel settore femminile, Capurso ha brillato fin dalla fase a gironi, superando Pozzuoli e Potenza, per poi imporsi con autorità in finale contro la Pallavolo Zafferana Etnea. Le pugliesi, reduci dal successo in Coppa Puglia di Serie C, hanno dimostrato solidità e tecnica, chiudendo imbattute il torneo.

In campo maschile, il Casarano, campione regionale, ha superato la Termoli Pallavolo nel girone e poi ha alzato la coppa battendo in finale il Matera Volley, al termine di un match controllato con lucidità. La squadra salentina ha confermato il valore del proprio collettivo, guidato da uno staff preparato e da giocatori affiatati.

Con questo doppio successo, la Puglia rafforza il proprio ruolo di protagonista nel panorama pallavolistico del Mezzogiorno, frutto di un movimento solido che unisce talenti, dirigenti e società di qualità.

