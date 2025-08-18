18 Agosto 2025

Il logo dei biancoazzurri, foto: Daken Psa Matera Volley Facebook

Volley, Psa Matera iscritta ai tornei maschili e femminili

Roberto Chito 18 Agosto 2025
centered image

Attraverso i propri canali ufficiali, la Psa Matera ha fatto sapere di aver iscritto le rispettive squadre al campionato. La squadra maschile disputerà il torneo di Serie C, mentre quella femminile quello di Serie D, entrambe in Puglia.

“Si prospetta un’altra stagione intensa e combattuta, dove il nostro obiettivo primario sarà quello di conquistare la zona play off, con la voglia e l’ambizione di poter puntare ancora più in alto”, si legge nella nota del club biancoazzurro riguardo la squadra maschile. Roster che sarà composto da giovani leve, per valorizzare i talenti emergenti, ai quali si uniranno innesti di esperienza.

Obiettivo play off anche per quanto riguarda la formazione femminile. Anche qui, la squadra sarà il perfetto mix tra giovani talenti del vivaio e innesti di esperienza. In tal senso il regolamento aiuta: dovranno esserci cinque atlete dell’Under 19 a referto, con due sempre in campo.

Roberto Chito

centered image

