Volley: Prisma Taranto, una serata conviviale ha aperto la stagione

La città ha dato il suo primo saluto alla Prisma Taranto, che nella serata di lunedì 21 agosto si è radunata davanti alle istituzioni e ai tifosi per un piacevole incontro informale alla presenza del presidente Bongiovanni con la vicepresidentessa Elisabetta Zelatore, la dirigenza del club ionico, il vicesindaco Fabrizio Manzulli, l’assessore Gianni Azzaro, gli sponsor e i tifosi.

“C’è tanta emozione come ogni anno, ma anche consapevolezza di essere con persone che dimostrano intelligenza, disponibilità e umanità: ringrazio tutti, dal più piccolo al più grande – esordisce il presidente Bongiovanni -. Ringrazio coloro che ci stanno dando una mano: siamo una grande famiglia, facciamo volley da 25 anni e amo avere legami forti con le persone garbate che tutti i giorni dimostrano attaccamento a uno sport di famiglie che unisce la gente”.

Gli fa eco la vice presidentessa Zelatore: “ Abbiamo pensato a questo evento come un modo per stare insieme per ritrovarci e dare il benvenuto a tutti coloro che rappresentano la nostra famiglia. Vogliamo continuare a portare avanti il nostro sogno, fare le cose bene, col cuore e col cervello, mettendo insieme i tanti tasselli che la città riesce a rappresentare. Le persone che sono qui ci danno una mano”.

Il vice sindaco Fabrizio Manzulli e l’assessore allo sport Gianni Azzaro sottolineano che “la Prisma a Taranto non solo rappresenta il Mezzogiorno, ma da sempre incarna i valori dello sport: competizione, gioco di squadra, rispetto delle regole e un occhio rivolto al sociale e all’inclusione per chi è stato meno fortunato”.

”L’amministrazione comunale punta particolarmente sullo sport per la diversificazione economica del territorio – aggiunge il vice sindaco Manzulli -. La candidatura ai Giochi del Mediterraneo non serve solo per organizzare a Taranto un evento affascinante e di livello internazionale, ma per un lascito di infrastrutture che resteranno a disposizione delle nostre società. Le città che all’indomani della pandemia si sono mosse per attivare il turismo sportivo hanno avuto ricadute economiche importanti sul territorio: per esempio, qualche settimana fa abbiamo ospitato a Taranto la nazionale italiana di volley. La speranza è che possa essere si buon auspicio per l’organizzazione in città altra di eventi internazionali di tutte le discipline sportive. Il volley è il nostro cavallo di battaglia, la Prisma è la società più rappresentativa: tanti auguri da parte di tutta l’amministrazione, del sindaco e un fortissimo in bocca al lupo per la stagione”.

”Complimenti alla società perché gli sforzi sono sotto gli occhi di tutti – conclude Azzaro -. È stato allestito un roster veramente competitivo, che ha generato entusiasmo: ora siamo più ambiziosi, ci sarà da divertirsi. Come amministrazione saremo sempre al fianco della Prisma”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp