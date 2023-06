Volley: Prisma Taranto, un giovane martello è l’ultimo innesto

Luca Paglialunga è l’ultimo innesto nelle file della Gioiella Prisma Taranto. Martello gioiese, classe 2004 per 192 cm, ha vinto il titolo di campione d’Italia (trofeo delle regioni) nel 2019, poi nella stagione 2019/2020 ha disputato il campionato di Serie B con la Materdomini Castellana, dal 2020 al 23 ha giocato in B a Gioia del Colle. Contemporaneamente, ha affronta l’ultima stagione U19 arrivando terzo classificato con la Materdomini alle nazionali.

Figlio “d’arte” di Danilo Paglialunga, neo terzo allenatore del team ionico, Luca è giovanissimo e sta affrontando la maturità proprio in questi giorni al liceo economico sociale::il suo grande entusiasmo lo spinge a seguire le orme del padre e accettare questa accattivante sfida approcciando il massimo campionato italiano a seguito del team rossoblù.

“Sono molto contento dell’opportunitá di far parte di questo nuovo progetto e ringrazio il presidente Bongiovanni e tutti i dirigenti, oltre al mister Vincenzo Mastrangelo che mi hanno dato questa possibilità – dichiara Luca Paglialunga -. Spero di poter restituire questa fiducia alla società dando il massimo in ogni allenamento per far sì che la squadra ottenga i risultati prefissati. Inoltre, spero di apprendere il meglio dai miei compagni di squadra per poter crescere sotto tutti i punti di vista partendo da quelli tecnici a quelli professionali”.

“Luca Paglialunga è l’ultimo giovane innesto della squadra – commenta la vice presidentessa Elisabetta Zelatore -. Andrà a inserirsi nel nuovo progetto orientato a far crescere talenti in erba del territorio pugliese insieme a eccellenze internazionali da cui poter apprendere e formarsi nell’allenamento quotidiano, nonché nelle prestazioni in campionato. Gli facciamo i nostri migliori auguri per un suo sereno inserimento in Superlega e per l’esame di Stato che sta svolgendo, siamo certi che saprà farsi onore sia nello studio così come in campo”.

