Volley: Prisma Taranto, Tagliente coordinatore staff medico sanitario

Anche per la prossima stagione, la Gioiella Prisma Taranto potrà avvalersi di uno staff medico altamente competente.

Il dottor Vincenzo Tagliente, specialista fisiatra, siederà ancora in panchina durante le partite casalinghe e coordinerà fisioterapia, osteopatia (confermato Giuliano D’Aprile) e il team sanitario. Dal 2003 al 2012 è stato medico sportivo della G.S. Basket Massafra, accompagnandola alla vittoria dei campionati di Serie C2, C1, B e A Dilettanti. È stato anche presidente dell’ASD Pallavolo Massafra, società che collabora con la Prisma per il settore giovanile.

“Quella passata è stata una stagione dura e sensazionale al tempo stesso – commenta Vincenzo Tagliente -. Sensazionale per aver raggiunto l’obiettivo prefissato, dura perché abbiamo dovuto gestire infortuni che in alcuni momenti ci hanno un po’ messo in crisi! Ma l’unità della squadra e soprattutto la vicinanza della dirigenza ci ha permesso di oltrepassare le problematiche e, perché no, la sfortuna che non voleva abbandonarci. Un ringraziamento va a tutto lo staff medico che con abnegazione e prontezza ha permesso di portare a casa il risultato. Tutti, senza distinzione alcuna (Maruzzella, Pisapia, Tombolini, Settembrini, Ortino), con le loro competenze e professionalità hanno contributo in modo determinante alla splendida cavalcata. Infine non si smetterà mai di ringraziare il presidente Tonio Bongiovanni, la vice presidente Elisabetta Zelatore e il diesse Vito Primavera, che con la loro costante presenza mai ci hanno fatto mancare un incoraggiamento, un semplice abbraccio o un sorriso nei momenti di tensione. Tutto questo è servito per affrontare con maggiore determinazione e vigoria le difficoltà. L’augurio che ci possiamo fare e che il prossimo campionato possa portare maggiori soddisfazioni per portare ancora più in alto il nome di questa splendida città che è Taranto”.

La Gioiella Prisma Taranto potrà contare ancora sull’esperienza e la professionalità del dott. Giuseppe Tombolini, coadiutore sanitario esperto in trattamento ortesico. Tecnico ortopedico, è amministratore di “Officine Ortopediche Tombolini”, azienda medico sanitaria leader nel settore ortoprotesico con sede in via San Giovanni a San Giorgio Jonico. Ha una sede anche a Bari. Un connubio vincente che si rinnova sin dalla nascita del Prisma Taranto. Nel 2018 ha vinto l’Orthopedic Awards per ideazione e realizzazione di ortesi spinali.

Il nutrizionista sarà il dott. Francesco Settembrini, tarantino doc, titolare di una farmacia e già presidente dell’Ordine. Ha un ruolo di primo piano nel benessere, nella cura e nella salute degli atleti e degli sportivi in generale.

Oltre a queste figure, altri due specialisti fanno parte dell’équipe sanitaria a disposizione del team: il dott. Pezzulla e il dott. Pisapia.

Michele Pezzulla, ex pallavolista, è medico neurologo primario della struttura Villa Verde a Taranto e ha esperienza pluriennale nella medicina sportiva, avendo per molti anni svolto visite di idoneità agonistica di medicina dello sport.

Giovanni Pisapia è ematologo e specializzato in Oncologia e si occuperà di tutto ciò che riguarda la medicina generale.

Il team potrà contare anche sull’esperienza e la professionalità del dott. Mario Ortino, titolare dello studio radiologico “San Tommaso”, sito a Talsano (TA) in via Luigi Settembrini 232, da anni al servizio della Gioiella Prisma. Lo studio si avvale della collaborazione di 3 medici radiologi e 3 tecnici professionisti che si occupano delle procedure necessarie per la diagnosi attraverso tutte le metodiche di diagnostica per immagini. Mario Ortino, laureato in Tecnica Diagnostica per immagini e Radioterapia, ha grande esperienza nella diagnostica sportiva avendo collaborato con il Rotonda Calcio, il Taranto calcio e Taranto calcio a 5 maschile e femmile.

