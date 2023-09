Volley: Prisma Taranto supera la New Mater al PalaMazzola

Nel primo allenamento congiunto della stagione, Taranto supera 3-1 (25-23, 24-26, 25-22) la New Mater Castellana.

Nel primo parziale coach Mastrangelo schiera la diagonale De Haro-Sala, in posto 4 Lanza-Raffaelli, al centro Alletti e Gargiulo, libero Rizzo. I rossoblù trovano un buon ritmo partita nel primo set dopo le prime battute in cui subivano 13-15, per poi chiuderlo 25-23. Nel secondo parziale, con la stessa formazione in campo rossoblù il set è molto equilibrato, ma Castellana Grotte se lo aggiudica ai vantaggi 24-26. Nel terzo parziale i padroni di casa conducono e hanno la meglio 25-22. Si gioca un quarto set in modalità tie-break con l’inserimento di Ekstrand su Raffaelli chiuso per 15-8 dai rossoblù.

Coach Mastrangelo trova ottime risposte da Sala che mette a terra 20 punti e conta già su una buona forma di Lanza, testando anche le intese coi centrali e il regista De Haro; opera un discreto turnover, con varie soluzioni sulle quali lo staff rossoblù sta lavorando, l’inserimento di Federico Bonacchi al servizio ha regalato anche un ottimo ace. Il gruppo ha già dimostrato una buona amalgama, nonostante ancora tanto su cui lavorare, con meccanismi da oliare, ma si è evidenziato già un grande spirito di squadra.

Team nel complesso soddisfatto di questa prima uscita, gli ionici hanno potuto subito testare il loro livello di preparazione e mettersi in gioco con un’avversaria di rispetto come Castellana Grotte. “Prime impressioni senz’altro positive – dichiara capitan Alletti – questi allenamenti servono per cercare di capire dove andare a lavorare per le prossime settimane, mettono a nudo aspetti che restano nascosti durante gli allenamenti quotidiani. Siamo comunque soddisfatti di esserci messi alla prova in un contesto di gioco e tensione diversi da quelli dell’allenamento”.

Appuntamento al Pala Mazzola per il 7 ottobre, con l’allenamento congiunto di ritorno con la Bcc Castellana Grotte, test che si svolgerà sempre a porte aperte, mentre nel week end del 30 settembre i rossoblù saranno di casa a Corigliano per il Torneo del Codex e Del Castello.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Gargiulo 11, Alletti 6, De Haro 3, Ekstrand 3, Sala 20, Lanza 14, Bonacchi 1, Raffaelli 6, NE Luzzi, Paglialunga, Gasbarro All Mastrangelo.

CASTELLANA GROTTE: Bermudez 19, Pol 8, Balestra 7, Iervolino 8, Ceban 8, Battista L Guadagnini, NE Cappadocia, Princi, Ciccolella, Cianciotta All Cruciani.

