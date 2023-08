Volley: Prisma Taranto, si completa anche lo staff fisioterapico

Dopo un anno di pausa la Gioiella Prisma Taranto e il fisioterapista Aldo Portulano, con Francesco Portulano, si ritrovano firmando un accordo per la stagione 2023-24. Torna a disposizione anche “Fisio Élite” al fianco della Prisma Taranto Volley.

Collaborazione importante per la società rossoblù che potrà contare sull’esperienza già collaudata e la professionalità del dott. Aldo Portulano, storico fisioterapista del volley a Taranto.

Aldo Portulano si è laureato a Bari in Terapia della Riabilitazione e svolge questa mansione da ben 40 anni: ha iniziato presso l’istituto di Diagnosi e Terapia del centro “Marangi” ed è stato il primo fisioterapista della squadra rossoblù, dai tempi della Magna Grecia Volley, compresa la stagione in cui il club disputò il campionato a Martina Franca.

Nell’ultimo anno di assenza dal mondo del volley, così come negli anni precedenti, ha avuto modo di collaborare col Taranto Calcio. In questa nuova partnership svolgerà una funziona importante anche Francesco Portulano, che nel frattempo si è laureato in Scienze motorie e sarà un valido collaboratore nello staff di fisioterapia.

Lo studio “Fisio Elite” sarà dunque il punto di riferimento per tutti gli atleti della Prisma Taranto Volley e degli sportivi tarantini per la cura e la riabilitazione di atleti e non solo.

“Ringrazio i presidenti Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, mi ha fatto immensamente piacere tornare in quella che considero una grande famiglia – dichiara Aldo Portulano -. Mi hanno sempre dato la possibilità di crescere in una società importante che ha disputato campionati di altissimo livello. Lavorerò con uno staff di prim’ordine: oltre diversi medici, ritrovo anche un professionista come mister Mastrangelo, che ha spinto tanto per riavermi nel suo progetto. Sono certo si creerà una buona sinergia anche con gli altri membri dello staff, collaboreremo in un clima di serenità con un roster di livello in una stagione che si preannuncia spettacolare. Mi auguro di vedere il PalaMazzola gremito di gente come la Superlega richiede, e come la città di Taranto merita”, conclude Aldo Portulano.

